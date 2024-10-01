В РФ задержали 39 человек, подозреваемых в склонении подростков к насилию против властей

В России задержали 39 радикалов, которые склоняли по указанию Киева подростков к насилию в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В службе уточнили, что радикалы были задержаны в ходе оперативно-разыскных и профилактических мероприятий, проведенных совместно с МВД и Следственным комитетом России. В рамках операции правоохранители проверили 252 участников деструктивных интернет-сообществ. Среди них были 156 несовершеннолетних.

В ФСБ добавили, что в результате операции были задержаны 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет. Они были сторонниками деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций.

До этого ФСБ показала кадры с задержанием двух россиянок, которых подозревают в сотрудничестве с военной разведкой Украины. По данным службы, женщины с 2023 года собирали и передавали информацию о российских военных объектах представителю запрещенной в РФ организации, использующейся ГУР министерства обороны Украины.

Ранее ФСБ задержала передававших данные о Крымском мосте агентов спецслужб Украины.