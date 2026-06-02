Заключенные-экстремисты готовили побег из колонии в Нижегородской области

В Нижегородской области вынесли приговор трем заключенным, которые готовили побег из исправительного учреждения. Об этом сообщает Нижегородский областной суд.

Суд установил, что осужденные, отбывающие наказание в колонии, являлись последователями радикальных форм ислама и вступили в запрещенную в России экстремистскую организацию. Они объединились в радикальную экстремистскую ячейку и участвовали в ее деятельности.

В августе-сентябре 2024 года, как утверждает суд, они разработали план побега и решили незаконно покинуть территорию колонии. Однако противоправные действия осужденных пресекли правоохранители. На территории учреждения они обнаружили схрон с заточками, подготовленными для побега.

В суде каждый из заключенных признал участие в экстремистской организации, но вину в приготовлении к побегу отрицал. Суд признал осужденных виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Один получил 10 лет 6 месяцев, второй — 8 лет 2 месяца, третий — 8 лет 8 месяцев и ограничение свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу, уточнили в суде.

