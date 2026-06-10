В Бразилии турист прыгнул на край 80-метрового водопада, чтобы достать телефон, пишет Need to Know.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в городе Фош-ду-Игуасу. Прибывшие на место пожарные строго отчитали мужчину и вывели его с территории. Перелазить через ограждения на водопаде категорически запрещены как с бразильской, так и с аргентинской стороны.

Администрация парка напомнила, что если какой-либо предмет упал в реку, не следует рисковать жизнью. Посетителям рекомендуется немедленно связаться с местной пожарной бригадой, которая оценит возможность безопасного извлечения пропажи.

Ранее в Китае полицейские руками копались в песке, чтобы найти пропавший телефон туристки. По словам женщины, полиция прибыла всего через четыре минуты после вызова. Два сотрудника сразу начали поиски, голыми руками разгребая песок на склоне дюны.