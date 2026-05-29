SCMP: китайские полицейские руками копали песок в поисках телефона туристки
В Китае полицейские руками копались в песке, чтобы найти пропавший телефон туристки, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел на знаменитых Поющих песчаных дюнах в городе Дуньхуан. Тайваньская туристка по фамилии Цао потеряла смартфон поздно вечером во время прогулки по пустыне и уже почти не надеялась его вернуть.

По словам женщины, полиция прибыла всего через четыре минуты после вызова. Два сотрудника сразу начали поиски, голыми руками разгребая песок на склоне дюны.

В итоге один из полицейских обнаружил ремешок устройства и сумел достать телефон из песка. Получив гаджет обратно, туристка поблагодарила сотрудников и назвала Китай «самой безопасной страной в мире».

По данным властей, только с начала года сотрудники нашли и вернули владельцам около 260 потерянных вещей — от телефонов и автомобильных ключей до обручальных колец.

Полицейские добавили, что ежедневно проходят по песчаным дюнам до 40 тысяч шагов и нередко используют GPS, металлоискатели и ручной поиск, чтобы помочь туристам вернуть пропажи.

Ранее в Китае тысячи юаней оказались на дороге, которые растащили прохожие.

 
