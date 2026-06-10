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Общество

Волонтеры начали очистку Шпицбергена от накопленного экологического ущерба

Волонтеры «Чистой Арктики» начали очистку Шпицбергена от накопленного экологического ущерба
Bjoertvedt/CC BY-SA 3.0

Волонтеры общественного проекта «Чистая Арктика» добрались до архипелага Шпицберген и начали работы по уборке в Баренцбурге, сообщили организаторы.

В столицу российского присутствия на норвежском острове, их доставило научно-экспедиционное судно «Профессор Молчанов». В составе экологической миссии 15 экодобровольцев из разных регионов страны, вместе с ними в работах по уборке принимают участие корпоративные волонтеры государственного треста «Арктикуголь».

В Баренцбургеволонтеры разбирали старую теплотрассу, которая работала с 1974 по 2008 год. По ней из местного озера поступала вода для обеспечения нужд поселка. Почти 20 лет назад здесь проложили современные инженерные сети, и объект оказался заброшенным.

«Проект «Чистая Арктика» как раз специализируется на работе с такими техногенным отходами, которые остались в большом количестве после промышленного освоения арктических территорий. Конечно, мы один заход не уберем всю площадь архипелага, но ведь наша большая задача – привлечь внимание к тому, что за Арктикой нужно присматривать и убирать накопленное наследие. Кстати, таких отходов хватает и у норвегов, и у канадцев, и у американцев. Поэтому наша миссия показывает пример ответственного отношения к северным территориям», – рассказал руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Также в ближайшее время волонтерам предстоит поработать в поселках Пирамида и Грумант. Завершится экспедиция «Чистой Арктики» на Шпицберген 12 июня.

Ранее волонтеры проекта «Чистая Арктика» собрали в Республике Коми 41 тонну отходов.

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