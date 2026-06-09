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Общество

Волонтеры собрали в Республике Коми 41 тонну отходов

41 тонну отходов волонтеры «Чистой Арктики» собрали в Республике Коми
Чистая арктика

За время экспедиции в Коми участники общественного экологического проекта «Чистая Арктика» собрали 41 тонну мусора: 20 тонн шин, 17 тонн бытовых отходов и четыре тонны пластика, сообщили организаторы.

Волонтеры приводили в порядок территории возле села Колва и вахтового поселка «89 буровая» площадью 3 га.

Как рассказал руководитель экспедиционных групп проекта «Чистая Арктика» Александр Ефремов, это уже четвертая экспедиция в Республику Коми.

«Мы занимаемся уборкой несанкционированных свалок на труднодоступной территории – в лесном массиве. Как правило, в акциях участвуют добровольцы со всей Российской Федерации. Это люди, которым не безразлична природа Арктики – она хрупкая, восстанавливается очень долго. Поэтому мы здесь», – отметил он.

В этот раз в Коми прилетели волонтеры из Волгоградской области и Краснодарского края. Они не только провели уборку, но и познакомились с бытом коренных и малочисленных народов Севера – жители села Колва специально для них устроили концерт. В 2026-м году проект реализуется под эгидой Года единства народов России.

Ранее проект «Чистая Арктика» начал новый сезон в Мурманской области, где волонтеры убрали столицу Северного флота.

 
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