«Перед смертью обнялись»: вскрылись подробности пожара, унесшего жизни троих детей

UTV: мать троих детей, погибших при пожаре в Башкирии, воспитывала их одна

Дети, погибшие при пожаре в частном доме в селе в Башкирии, проживали в неполной семье. В момент возгорания они были одни, сообщил местный телеканал UTV.

По словам главы Салаватского района Марса Кашапова, отец не жил с семьей. В день трагедии мать отправилась в соседний населенный пункт по делам, оставив троих детей в доме одних. Чиновник отметил, что женщина так делала не раз, поскольку возраст детей позволял.

«Газа в доме не было, электричества тоже, семья на учете как неблагополучная не состояла», — уточнил глава района.

По данным UFA1.ru, мать вернулась, когда дом уже горел. Сейчас с ней работают медики: она не в себе, говорить почти не может.

По факту случившегося Следственный комитет России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Трагедия произошла днем 10 июня в селе Новые Каратавлы в Салаватском районе. После ликвидации возгорания на пепелище дома были обнаружены тела троих детей 2015, 2016 и 2020 года рождения. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что от деревянной постройки ничего не осталось.

Как рассказал kp.ru житель Салаватского района, останки детей нашли в обнимку. Он предположил, что когда разгорелся пожар, они, видимо, обнялись — так и умерли.

Ранее трое детей погибли при пожаре в Красноярском крае.