В России вновь заработал Roblox

Игровая платформа Roblox вновь заработала в России без ограничений. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне Минцифры выступило за разблокировку Roblox. В министерстве заявили, решение стало возможным после получения от компании Roblox дополнительных гарантий соблюдения требований российского законодательства. Компания подтвердила готовность усилить меры по выявлению и удалению материалов, которые могут нанести вред здоровью, безопасности и развитию детей. Разработчики также заявили о намерении продолжить работу по предотвращению распространения подобного контента на платформе.

Роскомнадзор заблокировал Roblox в декабре 2025 года по причине массовых и неоднократных случаев распространения материалов, пропагандирующих экстремистскую и террористическую деятельность, призывы к насилию и ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее хакеры начали взламывать Roblox-аккаунты россиян через TikTok.