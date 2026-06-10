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Общество

В России вновь заработал Roblox

Roblox начал работать в России без ограничений
Ilya Moskovets/Global Look Press

Игровая платформа Roblox вновь заработала в России без ограничений. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне Минцифры выступило за разблокировку Roblox. В министерстве заявили, решение стало возможным после получения от компании Roblox дополнительных гарантий соблюдения требований российского законодательства. Компания подтвердила готовность усилить меры по выявлению и удалению материалов, которые могут нанести вред здоровью, безопасности и развитию детей. Разработчики также заявили о намерении продолжить работу по предотвращению распространения подобного контента на платформе.

Роскомнадзор заблокировал Roblox в декабре 2025 года по причине массовых и неоднократных случаев распространения материалов, пропагандирующих экстремистскую и террористическую деятельность, призывы к насилию и ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее хакеры начали взламывать Roblox-аккаунты россиян через TikTok.

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