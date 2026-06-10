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Общество

В Набережных Челнах 10-летняя девочка упала с девятого этажа и не выжила

В Татарстане 10-летняя девочка выпала с балкона, пока родители были на работе
Telegram-канал «Прокуратура ТАТАРСТАНА»

В Набережных Челнах 10-летняя девочка упала с девятого этажа многоэтажного дома и не выжила, сообщает прокуратура республики.

По предварительным данным, девочка выпала из окна балкона и получила тяжелые травмы.

Ее семья считается благополучной, на профилактических учетах не состоит. Согласно источникам KazanFirst, в момент происшествия дома ребенок находился один — родители были на работе.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехал первый заместитель прокурора города Андрей Гимадеев. Возбуждено уголовное дело часть. Ход и результаты следствия контролирует прокуратура Набережных Челнов.

В конце мая ребенок выпал из окна 10-го этажа в Омске, пока мать развешивала белье. Оставшись без присмотра, полуторагодовалая девочка подошла к окну и упала с высоты. Спасти ее не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются следователи.

Ранее в Томске ребенок выпал из окна школы и попал в реанимацию.

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