В Омске ребенок выпал из окна 10-го этажа, пока мать развешивала белье

В Омске не спасли полуторагодовалую девочку, выпавшую из окна
Следком Омск/MAX

В Омске ребенок выпал из окна квартиры на 10-м этаже, пока ее мать находилась в соседней комнате, спасти девочку не удалось. Об этом сообщает NGS 55.

Инцидент произошел 26 мая, полуторагодовалая девочка находилась в квартире вместе с матерью. В какой-то момент женщина оставила ребенка без присмотра и вышла в другую комнату, чтобы развешать белье, ребенок в этот момент смотрел мультфильмы.

Оставшись без присмотра, девочка подошла к окну и упала с высоты. Спасти ее не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются следователи.

До этого трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Тверской области, его не спасли. По данным правоохранителей, мальчик находился в комнате один, открыл окно и выпал из него. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее годовалый мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна в Липецкой области.

 
