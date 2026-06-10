Психолог объяснила, к чему приводит сохранение брака «ради детей»

Психолог Столярова: для ребенка вреден не развод, а постоянный конфликт взрослых

Сохранение брака ради детей выглядит благородно лишь на первый взгляд. Для ребенка опасен не развод, а хроническое напряжение в семье, провоцирующее тревожность и чувство вины («это я виноват, что папа с мамой ругаются»). Об этом в интервью RuNews24.ru сообщила трансформационный психолог Юлия Столярова.

«Дети, как самые чувствительные датчики в доме, считывают: напряжение, когда родители в одной комнате; холодные взгляды за общим столом, странное повисшее молчание; шепот (а иногда и крик) ссор за закрытой дверью; отсутствие прикосновений, улыбок, легкости между мамой и папой. И дети делают единственно возможный вывод: вот такая она, любовь», — объяснила эксперт.

Вырастая дети часто воспроизводят эту модель, потому что другой и не видели, добавила она.

Согласно недавнему исследованию компании PIONEER, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», почти треть (29%) россиян указывают наличие ипотечного кредита в числе факторов, влияющих на сохранение брака.

Ключевым мотивом для отказа от расторжения брака до полного погашения долга является риск утраты жилья, который отметили 66% опрошенных.

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