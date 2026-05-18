Треть россиян не готовы разводиться до полной выплаты ипотеки

Почти треть (29%) россиян указывают наличие ипотечного кредита в числе факторов, влияющих на сохранение брака. Это показало исследование компании PIONEER, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ключевым мотивом для отказа от расторжения брака до полного погашения ипотеки является риск утраты жилья, который отметили 66% опрошенных.

Каждый третий респондент, состоящий в браке, не готов завершить семейные отношения до момента выплаты ипотечного кредита. 15% участников опроса выразили обеспокоенность необходимостью справляться с повышенными платежами после возможного развода.

Почти половина опрошенных (43%) полагают, что развод приведет к ухудшению их финансового положения, в то время как 42% респондентов не видят взаимосвязи между расторжением брака и уровнем личных финансов. 55% участников заявили, что наличие кредита способствует сплочению семьи, тогда как 36% сообщили о росте напряженности в совместной жизни.

«Ипотека выступает тестом не только на финансовую устойчивость пары, но и на зрелость отношений. Там, где присутствуют диалог, договоренности и гибкость, она может объединять супругов. В отсутствие честного обсуждения страхов и распределения ролей кредитное бремя становится источником напряжения. Финансовые обязательства актуализируют более глубинные вопросы ответственности, порядка принятия решений и справедливости. Если эти вопросы не проработаны, эмоциональная дистанция между партнерами нарастает даже при внешне благополучной семейной жизни. По сути, ипотека обнажает качество коммуникации в паре», – прокомментировала психолог Ольга Кравчук.

Анализ влияния ипотеки на семейные планы показывает, что у 23% респондентов кредит существенно скорректировал желание заводить детей. В то же время треть участников опроса (36%) признались, что наличие ипотечных обязательств не отразилось на этих планах.

«Наблюдается рост приобретения квартир в новостройках с использованием ипотечного кредитования. В 2025 году в Москве доля сделок по договорам долевого участия, оформленных с привлечением ипотеки, составила 45%. В проектах компании значительная часть таких сделок была реализована по программе семейной ипотеки, а также семейными парами с применением альтернативных продуктов банков-партнеров, включая траншевую ипотеку. По итогам 2025 года от общего числа сделок 33% супружеских пар оформили ипотеку. В первом квартале 2026 года этот показатель достиг 32%, против 23% в аналогичном периоде 2025 года. Данная тенденция характерна как для бизнес- и премиум-сегмента, так и для элитной недвижимости», — рассказала Юлия Максимова, заместитель руководителя отдела кредитования и партнерских программ компании PIONEER.

Ранее россияне стали фиктивно разводиться для покупки дома по семейной ипотеке.

 
