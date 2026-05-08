Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Стало известно, почему пары продолжают жить вместе после расставания

Level Group: более 20% россиян живут с бывшим партнером после расставания
StockPhotoDirectors/Shutterstock/FOTODOM

В России некоторые бывшие партнеры продолжают жить вместе даже после расставания. Зачастую причиной такого решения становится высокая стоимость аренды жилья. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на исследование девелопера Level Group.

Согласно результатам опроса, 15% респондентов не разъезжаются с экс-партнером сразу после завершения отношений из-за невозможности оплачивать полную стоимость аренды квартиры по отдельности. Еще 7% бывших возлюбленных продолжают жить вместе в общей собственности до ее продажи или раздела.

Сразу после разрыва удалось разъехаться только 18% россиян. Эти опрошенные смогли оперативно найти подходящее жилье.

При этом на сценарий сразу после расставания в большинстве случаев влияют конкретные условия проживания. Так, в 26% случаев в съемном жилье остается женщина, а в 9% в такой квартире продолжает жить мужчина. В 25% случаев один из партнеров остается в собственной квартире, при ее наличии.

«Формально рынок становится более гибким: растет выбор, собственники чаще идут на уступки. Но в реальности расходы на аренду остаются существенными, особенно если речь идёт о раздельном проживании после расставания. Для многих это означает удвоение затрат, к которому люди просто не готовы», — подчеркнули эксперты.

Семейный психолог Радмила Стригунова до этого предупреждала, что решение усложнить россиянам процедуру развода, обязав их посещать психолога и увеличив период для утверждения окончательного решения, не поможет сохранить семью. По ее словам, такие меры сделают расставание более болезненным, чем оно могло бы быть. Также граждане начнут более осознанно относиться к заключению браков.

Ранее психолог предупредила об опасности неблагоприятного детского опыта.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!