Стало известно, почему пары продолжают жить вместе после расставания

В России некоторые бывшие партнеры продолжают жить вместе даже после расставания. Зачастую причиной такого решения становится высокая стоимость аренды жилья. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на исследование девелопера Level Group.

Согласно результатам опроса, 15% респондентов не разъезжаются с экс-партнером сразу после завершения отношений из-за невозможности оплачивать полную стоимость аренды квартиры по отдельности. Еще 7% бывших возлюбленных продолжают жить вместе в общей собственности до ее продажи или раздела.

Сразу после разрыва удалось разъехаться только 18% россиян. Эти опрошенные смогли оперативно найти подходящее жилье.

При этом на сценарий сразу после расставания в большинстве случаев влияют конкретные условия проживания. Так, в 26% случаев в съемном жилье остается женщина, а в 9% в такой квартире продолжает жить мужчина. В 25% случаев один из партнеров остается в собственной квартире, при ее наличии.

«Формально рынок становится более гибким: растет выбор, собственники чаще идут на уступки. Но в реальности расходы на аренду остаются существенными, особенно если речь идёт о раздельном проживании после расставания. Для многих это означает удвоение затрат, к которому люди просто не готовы», — подчеркнули эксперты.

Семейный психолог Радмила Стригунова до этого предупреждала, что решение усложнить россиянам процедуру развода, обязав их посещать психолога и увеличив период для утверждения окончательного решения, не поможет сохранить семью. По ее словам, такие меры сделают расставание более болезненным, чем оно могло бы быть. Также граждане начнут более осознанно относиться к заключению браков.

