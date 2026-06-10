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Мужчину задержали за рыбалку на дворцовом пруду в Дрездене

В Дрездене задержали мужчину, который пытался выловить карпа из дворцового пруда
Triff/Shutterstock/FOTODOM

В Дрездене задержали 35-летнего поляка за рыбалку в пруду у дворца Цвингер — одного из самых значительных сооружений европейского позднего барокко. Об этом сообщил польский телеканал Polsat News.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня, около 16:00 у одного из дрезденских памятников. Прохожий заметил мужчину, ловящего рыбу в пруду, который когда-то служил рвом, и вызвал полицию.

Правоохранители, прибывшие на место, собрали показания свидетелей. Они утверждали, что незадолго до появления офицеров 35-летний поймал рыбу, а затем выпустил ее обратно в воду.

Полицейские дали нарушителю алкотестер, который показал концентрацию алкоголя в крови мужчины около 2,7 промилле. Такое состояние повлияло на решение о временном задержании. Полиция не предоставила информацию о дальнейшем продолжении дела.

Как сообщается, летом в пруду у дворца Цвингер разводят карпов.

Ранее в Варшаве задержали украинца, который выловил из Балатона знаменитого сома-гиганта.

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