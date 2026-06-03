Украинец выловил из Балатона знаменитого сома, которого берегли польские рыбаки

В Варшаве полиция задержала 57-летнего гражданина Украины, который выловил из озера Балатон 183-сантиметрового сома, около 20 лет считавшегося местной легендой. Инцидент произошел 30 мая, сообщает Polsat News.

По данным издания, двое мужчин катались по озеру на прокатном водном велосипеде, и один из них с помощью удочки вытащил знаменитого среди местных жителей гигантского сома, обитающего в Балатоне уже около 20 лет. Ранее польские рыбаки не раз его ловили, но из уважения к «легендарному» статусу всегда отпускали обратно. Однако украинец поступил иначе: они с приятелем вытащили добычу на берег, погрузили в багажник автомобиля и увезли.

Полиция начала проверку после того, как в соцсетях появились видеозаписи происшествия.

«Мужчина выловил эту рыбу в охранный период, когда сом находился под защитой, а его вылов был запрещен. Мы также имеем дело с жестоким обращением с животным из-за перевозки рыбы без доступа к воде», — заявила представитель VII районной комендатуры полиции Варшавы подполковник Иоанна Венгжиняк.

Запрет на вылов сома в польской столице действует с 1 января по 31 мая. Комментируя действия украинца в соцсетях, местные рыбаки отметили также, что он в принципе не имел права заниматься ловлей рыбы со взятого в аренду водного велосипеда.

Ранее в Польше чиновница-украинка попала в скандал с нелегалами.