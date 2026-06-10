Суд обязал женщину убрать статую гориллы, которую она поставила перед домом

В Великобритании 59-летняя Адель Тил проиграла борьбу за право оставить на фасаде своего дома скульптуру гориллы, пишет Mirror.

Суд обязал женщину убрать четырехкилограммовую фигуру в течение четырех недель. В итоге скульптура будет передана в магазин для публичной выставки на неопределенный срок.

«Не могу поверить, что вся эта шумиха поднялась из-за пластиковой гориллы», — прокомментировала Адель.

По ее словам, скульптура 15 лет без проблем простояла перед ее прежним домом в Лидсе. После переезда в Уэйкфилд шесть лет назад она выкупила фигуру за £600 и прибила к деревянному постаменту между окнами на втором этаже.

Однако в мае 2025 года отдел планирования городского совета указал, что присутствие гориллы «не соответствует характеру окружающей местности». В июле того же года последовало предписание демонтировать скульптуру. Апелляция, поданная месяц спустя, была окончательно отклонена в мае 2026 года.

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