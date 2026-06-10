Помешавшему убийце в Белфасте собрали почти $30 тысяч пожертвований

Для британца, предотвратившего убийство в Белфасте, собрали $28,8 тысяч

Для жителя Белфаста Мэйти Маг Тогернана, предотвратившего убийство прохожего мигрантом из Судана, собрали $28,8 тысяч (около 2 млн рублей) пожертвований. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы для пожертвований GoFundMe.

«Столкнувшись с насилием, он предпочел мужество страху и схватил клюшку для игры в херлинг, чтобы защитить своего соотечественника», — говорится на странице сбора пожертвований.

8 июня полиция Северной Ирландии предъявила 30-летнему выходцу из Судана Хади Алодиду обвинения в покушении на убийство. Мужчина напал с ножом на местного жителя на одной из улиц Белфаста, изрезал ему лицо и шею. Пострадавшего госпитализировали тяжелом состоянии.

Главный констебль полиции Северной Ирландии Джон Бутчер заявил, что Алодид прибыл в Белфаст из Ирландии в 2023 году. До этого суданец проживал в Париже. Сразу после прибытия в Британию мужчина подал прошение о предоставлении убежища и получил разрешение остаться в стране до 2028 года.

Вечером 9 июня в связи с произошедшим в Белфасте начались массовые беспорядки, протестующие поджигали дома, автомобили и предприятия.

Ранее на севере Нидерландов противники размещения мигрантов устроили беспорядки и пожар.