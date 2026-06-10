Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Помешавшему убийце в Белфасте собрали почти $30 тысяч пожертвований

Для британца, предотвратившего убийство в Белфасте, собрали $28,8 тысяч
Lebedko Inna/Shutterstock/FOTODOM

Для жителя Белфаста Мэйти Маг Тогернана, предотвратившего убийство прохожего мигрантом из Судана, собрали $28,8 тысяч (около 2 млн рублей) пожертвований. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы для пожертвований GoFundMe.

«Столкнувшись с насилием, он предпочел мужество страху и схватил клюшку для игры в херлинг, чтобы защитить своего соотечественника», — говорится на странице сбора пожертвований.

8 июня полиция Северной Ирландии предъявила 30-летнему выходцу из Судана Хади Алодиду обвинения в покушении на убийство. Мужчина напал с ножом на местного жителя на одной из улиц Белфаста, изрезал ему лицо и шею. Пострадавшего госпитализировали тяжелом состоянии.

Главный констебль полиции Северной Ирландии Джон Бутчер заявил, что Алодид прибыл в Белфаст из Ирландии в 2023 году. До этого суданец проживал в Париже. Сразу после прибытия в Британию мужчина подал прошение о предоставлении убежища и получил разрешение остаться в стране до 2028 года.

Вечером 9 июня в связи с произошедшим в Белфасте начались массовые беспорядки, протестующие поджигали дома, автомобили и предприятия.

Ранее на севере Нидерландов противники размещения мигрантов устроили беспорядки и пожар.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!