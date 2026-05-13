На севере Нидерландов противники размещения мигрантов устроили беспорядки и пожар

В нидерландском Лосдрехте у центра приема беженцев произошли беспорядки и пожар

На севере Нидерландов в ходе акции противников приема мигрантов произошли беспорядки и пожар. Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.

Утром 12 мая первых беженцев начали заселять во временный центр для приема просителей убежища в городе Лосдрехте вопреки многочисленным протестам местных жителей. Вечером противники центра для беженцев провели демонстрацию перед зданием бывшей ратуши, где расположился временный приют. Сначала акция проходила спокойно, но затем некоторые участники стали запускать петарды и сигнальные ракеты, в результате чего кусты перед зданием загорелись. Позднее пожар потушили, но часть демонстрантов пыталась препятствовать его тушению.

В связи с беспорядками мэр Лосдрехта издал указ о введении чрезвычайного положения в городе.

По имеющейся информации, власти планировали разместить во временном центре для приема просителей убежища около 70 одиноких мужчин-беженцев.

