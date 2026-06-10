В Башкирии неизвестные с кастетами до потери сознания избили местных жителей

В Уфе неизвестные напали на жителей в ночном клубе «Матрешка», нанеся им серьезные травмы, сообщает «Честный репортаж».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в пятницу, 5 июня, в помещении для курения. В какой-то момент туда забежали восемь человек, они были вооружены кастетами и без разговоров начали избивать гостей заведения. При этом некоторые выкрикивали фразу АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена). Мотив нападавших до сих пор не ясен.

«Мы их не знаем, впервые видели, в конфликт с ними не вступали. Вообще в шоке до сих пор. Это самый настоящий беспредел», — заявил один из пострадавших.

Они написали заявление в полицию. Адвокат потерпевших считает, что факт избиения подпадает под статью УК РФ «Хулиганство». Он намерен обратиться к главе МВД республики с просьбой разобраться в ситуации.

«Дело серьезное. Прошло уже четыре дня, а нападавших до сих пор не установили и не задержали», — отметил юрист.

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