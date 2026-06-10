Голикова рассказала, сколько семей смогут получить новую налоговую выплату

Новую семейную налоговую выплату смогут получить более 4 млн семей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«По предварительным расчетам, семейную налоговую выплату могут получить семьи в количестве более 4 миллионов на более чем 11 миллионов детей, которые воспитываются в этих семьях», — сказала она.

Также стало известно, что около 1,5 млн россиян подали заявления на новую семейную налоговую выплату.

До этого член комитета Госдумы по контролю Дмитрий Скриванов отметил, что с 1 июня новую семейную выплату могут получить работающие родители, опекуны, усыновители и попечители двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет на очном обучении. Новая семейная выплата будет положена гражданам России, которые постоянно проживают в стране и платили НДФЛ в году, предшествующем обращению за начислениями. Также родители не должны быть должниками по алиментам.

Ранее стали известны размеры ежегодной семейной выплаты в РФ.