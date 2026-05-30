Россиян предупредили об опасности ранних арбузов

Ранние арбузы часто перенасыщены нитратными удобрениями, что может вызвать симптомы отравления, особенно опасные для детей и пожилых людей. Об этом РИА Новости заявила главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

По ее словам, избыток нитратов способен спровоцировать тошноту, рвоту, головокружение и цианоз — посинение кожи и слизистых оболочек. Чтобы снизить риски для здоровья, диетолог рекомендует дождаться августа, когда арбузы начинают созревать естественным путем без агрессивной химической стимуляции.

Кроме того, Ямилова напомнила, что кожура арбуза постоянно контактирует с почвой, и на ее поверхности могут сохраняться сальмонелла, кишечная палочка и возбудители ротавирусных инфекций. Поэтому перед едой ягоду надо тщательно помыть — с мылом, щеткой и под проточной водой. По той же причине медик предостерегла от дегустации нарезанных ломтиков арбуза в месте продажи.

Азотные удобрения используются для ускорения созревания бахчевых, поэтому в начале сезона в кажущихся созревшими арбузах может содержаться много нитратов. Попадая в организм человека, они преобразуются в нитриты, которые нарушают транспортную функцию крови и вызывают кислородное голодание тканей, а оно, в свою очередь, провоцирует цианоз и головокружение.

Роспотребнадзор ежегодно рекомендует покупать арбузы не раньше второй половины июля, а в идеале — в августе, когда ягоды успевают вызревать в естественных условиях. Ведомство советует обращать внимание на внешний вид: слишком яркая или неестественно гладкая корка, а также рыхлая, желтоватая мякоть могут косвенно указывать на присутствие химикатов.

Ранее в Чувашии дети отравились арбузом.