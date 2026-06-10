Россиянам рассказали, как правильно пить воду в жару

В жару следует исключить ледяную воду и напитки со льдом, поскольку это стресс для желудочно-кишечного тракта и организма в целом, сообщила в интервью «Радио 1» нутрициолог Алла Макарова.

«Лучше, чтобы вода была температуры тела либо немного теплее. Пить пресловутые «2 литра» необязательно. Рассчитывать норму можно по формуле: 30–40 миллилитров на килограмм массы тела», — сказала специалист.

При этом стоит отказаться от сладких газировок и соков, отдав предпочтение минеральной воде или воде с лимоном. Пить лучше понемногу, а не залпом по пол-литра, добавила она.

Гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Виктория Степанова до этого говорила, что когда ледяная жидкость попадает в перегретый организм, сосуды слизистой пищевода и желудка резко сужаются. Это называется вазоспазм. Кровоток в стенках желудка падает, замедляется выделение пищеварительных соков, нарушается моторика. У чувствительных людей, по ее словам, реакция доходит до резкой боли и тошноты.

Ранее россиянам объяснили, можно ли запивать еду ледяными напитками.