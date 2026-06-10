Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Бывший шеф-редактор одного из информационных агентств попал в базу «Миротворца»

Бывшего шеф-редактора REGNUM Баранчика внесли в базу «Миротворца»
Telegram-канал «Юрий Баранчик»

Бывшего шеф-редактора информационного агентства REGNUM Юрия Баранчика внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Персональные данные журналиста были опубликованы на сайте в среду, 10 июня. Авторы сайта обвиняют Баранчика в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. При этом поводом для внесения в базу «Миротворца» стали его негативные высказывания в сторону Европы и в отношении семьи Владимира Зеленского.

В марте этого года в базу данных «Миротворца» попал российский блогер-историк Кирилл Станишевский после того, как опубликовал видео с рассуждениями, какой из российских полководцев за всю историю пригодился бы в настоящее время для ведения специальной военной операции.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Его создали с целью установления личностей и публикации данных всех, кого его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В черный список ресурса попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или иным образом вызвавшие негативную реакцию администрации сайта. Сайт позиционирует себя как независимая неправительственная организация, созданная группой волонтеров, юристов и экспертов для исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины.

Ранее комик Щербаков попал в базу «Миротворца».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!