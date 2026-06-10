Бывший шеф-редактор одного из информационных агентств попал в базу «Миротворца»

Бывшего шеф-редактора информационного агентства REGNUM Юрия Баранчика внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Персональные данные журналиста были опубликованы на сайте в среду, 10 июня. Авторы сайта обвиняют Баранчика в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. При этом поводом для внесения в базу «Миротворца» стали его негативные высказывания в сторону Европы и в отношении семьи Владимира Зеленского.

В марте этого года в базу данных «Миротворца» попал российский блогер-историк Кирилл Станишевский после того, как опубликовал видео с рассуждениями, какой из российских полководцев за всю историю пригодился бы в настоящее время для ведения специальной военной операции.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Его создали с целью установления личностей и публикации данных всех, кого его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В черный список ресурса попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или иным образом вызвавшие негативную реакцию администрации сайта. Сайт позиционирует себя как независимая неправительственная организация, созданная группой волонтеров, юристов и экспертов для исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины.

Ранее комик Щербаков попал в базу «Миротворца».