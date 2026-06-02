Комик Щербаков попал в базу «Миротворца»

В базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесли российского комика Алексея Щербакова. Об этом сообщает ТАСС.

«Авторы сайта, в частности, обвинили его в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в материале.

В мае «Газета.Ru» выяснила, что в базу «Миротворца» включили российскую стримершу Аню Акулич. Причиной внесения в базы стало сотрудничество с «Алабугой Политех». В апреле 2026-го девушка освещала турнир по игре Counter-Strike «Alabuga Polytech Cup». Акулич обвиняют в пропаганде войны, публичной поддержке «российской агрессии», а также «финансировании и снабжении подразделений российско-фашистских захватчиков».

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

Ранее группа The Hatters попала в базу «Миротворца».