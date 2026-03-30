Российский блогер-историк попал в базу «Миротворца»

Российского блогера-историка Кирилла Станишевского внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Персональные данные Станишевского опубликовали на сайте 29 марта. Его обвинили в публичной поддержке России и якобы совершенном покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Блогер попал в базу после того, как опубликовал видео с рассуждениями, какой из российских полководцев за всю историю пригодился бы в настоящее время для ведения специальной военной операции.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Его создали с целью установления личностей и публикации данных всех, кого его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В черный список ресурса попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или иным образом вызвавшие негативную реакцию администрации сайта. Сайт позиционирует себя как независимая неправительственная организация, созданная группой волонтеров, юристов и экспертов для исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины.

Накануне в базу «Миротворца» попал диджей из Чехии.

Ранее Ирину Горбачеву внесли в базу «Миротворца».