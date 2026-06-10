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В СПЧ заявили, что сексуальные преступления в России должны расследоваться женщинами

Член СПЧ Меркачева: над делами о сексуальном насилии должны работать следователи-женщины
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане расследование дел о сексуальном насилии будут поручать женщинам-следователям. Как рассказала «Газете.Ru» член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева, такое решение необходимо и России, поскольку жертвам преступлений гораздо легче рассказывать о произошедшем женщинам.

«Мне кажется, это хорошее очень решение, потому что действительно многие жертвы подобных преступлений так и не решаются подать заявление именно потому, что не хотят этих расспросов, допросов, уточнений. Если будет женщина-следователь, будет гораздо им легче», — сказала она.

По словам Меркачевой, стране необходимы следователи, которые специализировались бы именно на преступлениях о сексуальном насилии и могли выступать в том числе и в роли психологов для пострадавших.

«Я думаю, что это было бы вообще хорошей историей, если бы были отдельные следователи, которые специализируются именно на такого рода преступлениях, которые бы знали, как общаться с жертвой, как, по сути, выступать в том числе и в роли психологов. И сами бы были настолько профессиональны в расследовании такого рода преступлений, что всегда бы находили и могли привлекать к ответственности качественно, супер-профессионально преступников», — добавила она.

10 июня портал Kazinform со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Казахстана Санжара Адилова сообщил, что теперь в стране расследование дел о сексуальном насилии будут поручать женщинам-следователям. По его словам, нововведение направлено на снижение дополнительной психологической травмы для потерпевших и повышение доверия к следственным органам.

Ранее стала известна судьба московских полицейских, изнасиловавших девушку в патрульном авто.

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