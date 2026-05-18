Война США и Израиля против Ирана
Стала известна судьба московских полицейских, изнасиловавших девушку в патрульном авто

В Москве вынесли приговоры двум полицейским, которые изнасиловали 17-летнюю девушку в патрульной машине. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Все случилось в ноябре 2024 года в Тимирязевском парке — к девушке и ее другу подъехал наряд ППС. Патрульные поочередно пригласили пару в салон. Юношу быстро отпустили, а девушку оставили. Угрожая подбросить наркотики и отобрав телефон, полицейские отвезли ее к отделу полиции, но заводить внутрь не стали.

Затем машина вернулась в парк и один из правоохранителей принудил девушку к близости. Его напарник в это время стоял снаружи и контролировал обстановку.

После случившегося по настоянию друга пострадавшая написала заявление. Проверка показала, что никаких запрещенных веществ в крови потерпевшей не было. Подсудимые вину не признали и твердили о том, что девушка могла быть закладчицей.

В результате суд лишил обоих званий. Один получил 13 лет колонии, а второй десять. Отбывать наказания они будут в колонии строгого режима. Отмечается, что в ходе разбирательства также уволили все руководство ОМВД по району Коптево.

