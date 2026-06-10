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Общество

Мецлер назначен новым омбудсменом Москвы

Андрей Мецлер стал уполномоченным по правам человека в Москве
Общественная палата города Москвы

Член комиссии по здравоохранению и социальной политике Общественной палаты Москвы V созыва Андрей Мецлер назначен новым омбудсменом Москвы. Соответствующее постановление было принято депутатами на пленарном заседании парламента, говорится на сайте Мосгордумы.

Решение о его назначении было принято по итогам тайного голосования. Работать на этой должности Мецлеру предстоит ближайшие пять лет. Предложение о кандидате на эту должность ранее направил председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову мэр Москвы Сергей Собянин.

С 2014 года до 27 мая 2026 года эту должность занимала Татьяны Потяевой, которая теперь переходит на должность советника мэра столицы Сергея Собянина.

Известно, что Андрей Мецлер родился в 1976 году. Имеет два высших образования — юридическое образование он получил в Омском государственном университете в 1998 году, а второе — по специальности «Социальная работа» — в Российском государственном социальном университете в 2018.

С 2017 года он возглавляет Геронтологический центр «Юго-Западный» Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. С 2024 года является руководителем Совета директоров стационарных учреждений социального обслуживания.Последние два года он входил в состав Общественной палаты города Москвы и Комиссии Общественной палаты Москвы по здравоохранению и социальной политике.

Ранее Лантратову назначили на должность уполномоченного по правам человека в России.

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