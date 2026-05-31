Мужчина ранил из ружья пятерых человек, пытаясь избавиться от змеи

Житель Турции устроил стрельбу и ранил пятерых человек при попытке избавиться от змеи, которая заползла к нему домой. Об этом сообщил телеканал Trt Haber.

Инцидент произошел 30 мая в районе Сиверек турецкой провинции Шанлыурфа. По данным местных СМИ, 56-летний мужчина выстрелил из лицензированного охотничьего ружья, пытаясь убрать змею, застрявшую в сливе его дома. В результате рикошета дроби легкие ранения получили пять человек, в том числе трое детей.

Как уточняется, пострадали 59-летний Р., 31-летняя Э. и дети в возрасте четырех и шести лет. На место сразу прибыли полицейские и медики, всех пострадавших доставили в государственную больницу Сиверека. Врачи сообщили, что их состояние не вызывает опасений. Сотрудники жандармерии провели осмотр места происшествия, начато расследование. Что стало со змеей — неизвестно.

Ранее собака выстрелила из дробовика и попала в женщину.

 
