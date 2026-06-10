Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

В Дагестане прокомментировали ситуацию со снятием бюстгальтеров для допуска на ЕГЭ

Минобрнауки Дагестана опровергло принудительное снятие бюстгальтеров на ЕГЭ
Алексей Майшев/РИА Новости

Действия руководства министерства образования и науки Дагестана и сотрудников пункта проведения экзамена (ППЭ) полностью соответствовали действующему законодательству и проводились строго в рамках полномочий. Об этом заявила пресс-служба ведомства, комментируя в Telegram-канале инцидент с выпускницами.

В местных Telegram-каналах появилась информация, что в Махачкале нескольких одиннадцатиклассниц заставили снять бюстгальтеры, поскольку они не могли пройти рамку металлоискателя на ЕГЭ по математике. В минобрнауки уточнили, что инцидент произошел в лицее №39 Махачкалы. В ведомстве объяснили, что у некоторых участников ЕГЭ на входе фиксировался сигнал на наличие металлических предметов. Выпускниц попросили снять бюстгальтеры в рамках полномочий по обеспечению честности, объективности и безопасности проведения экзамена, отметили в министерстве.

При этом в ведомстве напомнили, что личный досмотр участников ЕГЭ категорически запрещен. Если срабатывает металлоискатель, учащегося просят добровольно сдать личные предметы на время сдачи экзамена. В случае отказа выпускник не допускается до ЕГЭ.

Одна из дагестанских школьниц, сдававших в тот день ЕГЭ по математике, рассказала, что на месте проведения экзамена находился один из чиновников. По ее словам, он заявил, что дело в фурнитуре бюстгальтеров, и «в ультимативной форме» потребовал их снять. Выпускница призналась, что она и другие девушки почувствовали себя крайне неловко и униженно.

Ранее в Петербурге выпускнице пришлось сдавать ЕГЭ без трусов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!