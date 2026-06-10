В Дагестане прокомментировали ситуацию со снятием бюстгальтеров для допуска на ЕГЭ

Действия руководства министерства образования и науки Дагестана и сотрудников пункта проведения экзамена (ППЭ) полностью соответствовали действующему законодательству и проводились строго в рамках полномочий. Об этом заявила пресс-служба ведомства, комментируя в Telegram-канале инцидент с выпускницами.

В местных Telegram-каналах появилась информация, что в Махачкале нескольких одиннадцатиклассниц заставили снять бюстгальтеры, поскольку они не могли пройти рамку металлоискателя на ЕГЭ по математике. В минобрнауки уточнили, что инцидент произошел в лицее №39 Махачкалы. В ведомстве объяснили, что у некоторых участников ЕГЭ на входе фиксировался сигнал на наличие металлических предметов. Выпускниц попросили снять бюстгальтеры в рамках полномочий по обеспечению честности, объективности и безопасности проведения экзамена, отметили в министерстве.

При этом в ведомстве напомнили, что личный досмотр участников ЕГЭ категорически запрещен. Если срабатывает металлоискатель, учащегося просят добровольно сдать личные предметы на время сдачи экзамена. В случае отказа выпускник не допускается до ЕГЭ.

Одна из дагестанских школьниц, сдававших в тот день ЕГЭ по математике, рассказала, что на месте проведения экзамена находился один из чиновников. По ее словам, он заявил, что дело в фурнитуре бюстгальтеров, и «в ультимативной форме» потребовал их снять. Выпускница призналась, что она и другие девушки почувствовали себя крайне неловко и униженно.

Ранее в Петербурге выпускнице пришлось сдавать ЕГЭ без трусов.