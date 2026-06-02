В Петербурге выпускнице пришлось сдавать ЕГЭ без трусов

В Петербурге девушка пришла на ЕГЭ без белья из-за прозвеневших на входе рамок

Девушка из Петербурга была вынуждена сдавать экзамен без трусов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказала родственница, 17-летняя школьница пришла сдавать ЕГЭ. На входе рамки металлодетектора сработали на уровне бедер. Выяснилось, причиной этому стали небольшие кольца на белье. Выпускница якобы пыталась объяснить проверяющим, что дело не в технике, но те якобы заявили, что их это не волнует.

«Несовершеннолетний ребенок писал ЕГЭ без трусов», – резюмировала родственница.

Сама девушка рассказала, что ей пришлось снять белье в туалете и идти на экзамен так. Из-за сложившейся ситуации она перенервничала.

Как рассказал глава Приморского района, где находится школа, в школе уже провели расследование. По словам чиновника, девушка без уточнений сказала куратору, что «звенит» в районе бедер и ей предложили найти источник проблемы.

«После этого девушка вместе подругой отправилась в туалет, вернулась, прошла рамку и начала писать экзамен», – рассказал он.

Чиновник добавил, что школьница не объяснила, на что сработали рамки. Если бы она рассказала о ситуации, организаторы «приняли бы скоординированное решение».

После инцидента организаторов дополнительно проинструктировали о том, как действовать в таких ситуациях.

