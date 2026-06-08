Дагестанская школьница рассказала, что ей пришлось сдавать ЕГЭ без белья

В Дагестане школьница заявила, что перед ЕГЭ ее заставили снять бюстгальтер

Школьница из Дагестана заявила, что перед ЕГЭ ее и ее сверстниц заставили снять белье. Ее слова приводит Telegram-канал «Нетипичная Махачкала».

По словам девушки, перед экзаменом по математике всех участников проверяли с помощью рамки металлодетектора. Однако в нескольких случаях они пищали несмотря на то, что у учащихся не было с собой техники или других подобных вещей.

В этот момент на месте находился один из местных чиновников. Он якобы не стал разбираться в ситуации и настаивать на осмотре с помощью ручного металлодетектора. Мужчина, по словам девушки, заявил, что дело в фурнитуре бюстгальтеров, и «в ультимативной форме» потребовал их снять.

«Многие девушки, в том числе и я почувствовали себя крайне неловко и униженно», – рассказала о своих переживаниях выпускница.

До этого в Петербурге произошел подобный инцидент во время ЕГЭ. 17-летняя школьница также «звенела» на входе, из-за чего ей пришлось в туалете снять трусы, на которых были металлические колечки.

В администрации района заявили, что она без уточнений сказала куратору, что у нее что-то звенит на уровне бедер, затем вместе с подругой пошла в туалет, затем снова прошла рамку и пошла на экзамен.

Ранее во время ЕГЭ девушке пришлось справлять нужду с открытой дверью из-за правил.