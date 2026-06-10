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Общество

Госдума разрешила установку прицелов ночного видения на гражданское оружие

Госдума приняла в I чтении проект об установке ПНВ на гражданское оружие
Shutterstock

Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания приняли законопроект, которым, в частности, предлагается разрешить установку прицелов ночного видения (ПНВ) на гражданском и служебном оружии. Документ опубликован в думской электронной базе.

Инициатива направлена на модернизацию оборота оружия. Согласно документу, в России предлагается разрешить установку приборов ночного видения на гражданское и служебное оружие. Ожидается, что данная мера позволит юрлицам с особыми уставными задачами повысить эффективность борьбы с беспилотниками.

Также законопроектом предлагается уменьшить срок непрерывного владения охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием с пяти до трех лет. Авторы инициативы считают, что это позволит устранить правовой дисбаланс, возникший в 2022 году после ужесточения требований, а также сохранить достаточный уровень подготовки владельцев.

Несколькими часами ранее Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о повышении налоговых пошлин для иностранцев. Инициатива предусматривает повышение сбора за оформление гражданства — с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей, за разрешение на временное проживание — с 1920 рублей до 15 тыс. рублей, за оформление вида на жительство с 6 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее россиянам объяснили правила покупки арбалетов.

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