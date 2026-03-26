Россиянам объяснили правила покупки арбалетов

Юрист Халеян: для покупки арбалета с дугой более 43 кгс лицензия не нужна

В России арбалеты могут подпадать под разные правовые режимы, которые зависят от характеристик оружия. Об этом газете «Известия» рассказал адвокат по уголовным делам, партнер московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», медиатор при Московской торгово-промышленной палате Альберт Халеян.

По словам эксперта, согласно федеральному закону «Об оружии», арбалет считается гражданским охотничьим метательным оружием, если он оснащен механизмом фиксации упругих элементов и обладает силой дуги более 43 кгс. Для покупки такого арбалета лицензия не нужна. Однако желающему приобрести это оружие необходимо иметь охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, которое выдает Росгвардия.

«После покупки изделие подлежит обязательной регистрации в течение 14 дней в территориальном органе ведомства», — подчеркнул специалист.

Адвокат, руководитель Дома права «Avanti» Надежда Борзенко до этого рассказала «Газете.Ru», что российское законодательство устанавливает прямой запрет на хранение в жилых помещениях широкого перечня предметов, создающих угрозу не только для владельца, но и для жизни, здоровья и законных интересов соседей. Так, по ее словам, гражданам запрещено хранить легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества. Нарушение требований может повлечь серьезные правовые последствия, вплоть до принудительного выселения через суд.

