Прокуратура Подмосковья выпустила продолжение «триллера» о судьбе жертвы мошенников

Вышел третий эпизод «шпионского триллера» – видеопроекта прокуратуры Московской области, посвященного борьбе с телефонными мошенниками. Новый ролик продолжает рассказывать о судьбе жителя Балашихи Анатолия Кильмяшкина, который однажды уже стал жертвой обмана с наследством от богатого нигерийского родственника, а теперь вновь попадает под внимание международной банды мошенников, сообщает 360.ru.

В очередной серии житель Балашихи, который уже становился жертвой аферистов, сделавших его пособником террористов, получает звонок от участников преступной банды. Зная о схемах аферистов, он всячески противостоит их уловкам, однако в конце эпизода всё-таки становится жертвой обмана, теряя бдительность.

Отмечается, что видеопроект, снятый в духе шпионского триллера, позволяет раскрыть одну из главных проблем мошенничества – часто преступникам удаётся обмануть россиян из-за их умения создать ощущение участия в блокбастере, который охватывает и крупные суммы денег, и тайные поручения, и, помимо прочего, наделяет жертву особой ролью.

Снятый ведомством ролик наглядно демонстрирует, как работает психология вовлечения жертвы в обман, постепенно усыпляя её бдительность и втираясь в доверие.

Напомним, первая серия видеопроекта вышла в 2025 году – в ней глава нигерийского семейства якобы завещает «Анатолию Кильмяшкину из Балашихи» наследство. Такая схема мошенников с наследством известна под названием «нигерийские письма». Этот эпизод набрал более 20 млн просмотров и получил бронзовую награду премии DCR Awards, войдя в шорт-лист фестиваля Red Apple 2025.

Как отмечала руководитель пресс-службы региональной прокуратуры Екатерина Короткова в разговоре с «Газетой.Ru», до этого выпускалось много роликов на тему мошенничества, однако они так не «вирусились. После того, как первый эпизод «сериала» побил все рекорды просмотров, было принято решение продолжить выпускать креативные ролики. Короткова добавила, что прокуратура проводит профилактическую работу по предупреждению хищения денежных средств граждан, но такой креатив позволил в ведомстве впервые.

В Госдуме ранее приняли новые меры для борьбы с мошенниками.