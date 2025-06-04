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«Побил все рекорды»: в прокуратуре пообещали снимать вирусные ролики

В прокуратуре Подмосковья пообещали новые ролики после фильма о богаче из Нигерии
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Прокуратура Московской области

В социальных сетях появился ролик прокуратуры Московской области с сюжетом о нигерийских мошенниках. Руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Короткова в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что прокуратура и дальше будет снимать такие ролики.

«У нас есть много роликов, но они обычные, совершенно спокойные, рекламные. Они так не вирусились. А этот побил все рекорды просмотров, поэтому мы задумались над тем, чтобы делать [креативные] ролики дальше», — рассказала она.

Короткова добавила, что прокуратура проводит профилактическую работу по предупреждению хищения денежных средств граждан. Но «вот такой креатив» позволили в ведомстве пока один раз.

В сюжете видео глава нигерийского семейства завещает «Анатолию Кельмяшкину из Балашихи» наследство. Такая схема мошенников с наследством известна под названием «нигерийские письма».

Ранее россиянам назвали простой способ уберечься от мошенников.

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