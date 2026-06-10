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В водах Баренцева моря обнаружили раненого горбатого кита

У острова Кильдин волонтеры готовятся к спасению раненого горбатого кита
Tory Kallman/Shutterstock/FOTODOM

Близ острова Кильдин в акватории Баренцева моря волонтеры обнаружили горбатого кита со следами, похожими на повреждения от троса. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщила создатель проекта гражданской науки «Киты Териберки», куратор праздника «День Кита» Татьяна Ефремова. Она допустила, что животное могло запутаться в рыбацких снастях.

По словам эксперта, специалисты ожидают подходящей погоды, чтобы провести фото- и видеосъемку кита с близкого расстояния, чтобы оценить его состояние и принять дальнейшие решения по его спасению. В настоящее время отслеживается его маршрут.

«Раны у кита достаточно глубокие: сбоку видно, что на теле уже есть разрезы. По всей видимости, животное страдает. Плавник прижат к телу, однако для точной оценки ситуации необходима качественная съемка, которую планируется провести при хорошей погоде», — сказала Ефремова.

Издание Die Zeit до этого сообщило, что недавно выброшенного на берег горбатого кита по кличке Тимми утилизировали практически без отходов. Его жир превратят в биодизель, а кости, кожу и сухожилия — в биомассу для цементного завода.

Кит был найден несколько недель назад на пляже датского острова Анхольт. Млекопитающее разделали на несколько частей с помощью экскаватора. В пятницу останки вывезли с пляжа, а в понедельник отправили на переработку на материк.

Некоторые кости животного были переданы в столичный музей для пополнения научной коллекции.

Ранее на берег бухты в Севастополе выбросилась самка дельфина с детенышем.

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