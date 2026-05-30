На берег бухты в Севастополе выбросилась самка дельфина с детенышем

В Севастополе четвертые сутки продолжается операция по спасению самки дельфина и ее детеныша, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

В центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» рассказали, что на берег в районе Казачьей бухты выбросились дельфины-белобочки. Их назвали в честь древнегреческой богини и ее дочери Деметрой и Персефоной.

Как уточняется в публикации, у самки дельфина воспалительный процесс из-за бактериальной инфекции. Также есть проблемы с плавучестью и поддержанием своего тела в пространстве. У детеныша стабильное состояние: Персефона уже начала отплывать от матери.

В ночь на 23 марта горбатый кит Тимми запутался в сетях и застрял на песчаной отмели побережья Любекской бухты. Его заметили прохожие. Попытки спасти животное долго не давали результатов: его несколько раз снимали с мели разными способами, но он застревал снова. В начале мая кита отбуксировали в пролив Скагеррак, и он уплыл.

Однако с 10 мая спасатели перестали получать сигналы с GPS-датчика на теле Тимми. После освобождения кита морской биолог Фабиан Риттер предупреждал, что после длительного пребывания на мелководье под вопросом остается его способность нормально плавать, нырять и принимать пищу из-за фрагментов сетей во рту. В итоге тушу животного обнуражили у датского острова Анхольт.

Ранее туристы принялись делать селфи на туше кита Тимми.