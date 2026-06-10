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Московские ветеринары спасли кошку после падения с 12-го этажа

В Москве ветеринары спасли жизнь кошке, выпавшей с 12-го этажа
Shutterstock/rai106

Специалисты Красногвардейской ветклиники спасли двухлетнюю кошку, которая выпала с 12-го этажа жилого дома. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на ГБУ «Мосветобъединение».

По словам ветеринаров, несмотря на то, что кошка по кличке Минсо упала с большой высоты, все ее внутренние органы оказались целыми. Специалисты назвали животное удивительно везучим.

«Весь удар приняла на себя лапа. Когда владельцы нашли кошку, то увидели, что сломанная кость оказалась воткнута в землю, а рана загрязнена землей и травой», — отметили в ГБУ «Мосветобъединение».

Хирург-травматолог Красногвардейской ветклиники Павел Артамонов диагностировал у животного сложный оскольчатый перелом колена. Кошке провели экстренную операцию, соединив осколки кости металлоконструкциями. Теперь Минсо предстоит период восстановления.

Ветеринары также предупредили россиян, что открытые окна в летний сезон становятся распространенной причиной тяжелых травм питомцев. Они напомнили о необходимости устанавливать специальные защитные сетки.

До этого в Архангельске во время возгорания склада на территории Кузнечихинского промузла удалось спасти щенка. Спасатели оказали ему помощь и оставили в подразделении МЧС.

Ранее россиян призвали спасти собак от тополиного пуха.

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