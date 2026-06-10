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В Коми локомотив столкнулся с грузовым составом, есть пострадавшие

СЗТП: локомотив столкнулся с грузовым составом на ЛПК в Сыктывкаре
Северо-Западная транспортная прокуратура

В Сыктывкаре произошло столкновение локомотива с грузовым составом на железнодорожных путях необщего пользования. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел на путях «Сыктывкарского ЛПК». Для выяснения обстоятельств происшествия организована проверка.

Установлением причин и деталей случившегося занимается Сыктывкарский транспортный прокурор Александр Иванов.

В результате столкновения пострадали машинист и составитель поездов. Оба были госпитализированы.

До этого пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль, выехавший на железнодорожные пути в Краснодарском крае. ЧП произошло между станциями Динская и Пластуновская.

Машинист, заметив на путях автомобиль, применил экстренное торможение. Однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате водитель машины получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Кемеровской области электропоезд врезался в грузовик.

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