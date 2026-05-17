Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

На Кубани одного человека не спасли после столкновения поезда и автомобиля

Пассажирский поезд врезался в выехавший на пути автомобиль в Краснодарском крае
Южная транспортная прокуратура

Пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль, выехавший на железнодорожные пути в Краснодарском крае. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

ЧП произошло между станциями Динская и Пластуновская. В результате водитель машины получил несовместимые с жизнью травмы.

«Схода подвижного состава [с рельсов] не допущено», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии.

Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) в Telegram-канале заявила, что поезд следовал из Адлера в Нижневартовск. Машинист, заметив на путях автомобиль, применил экстренное торможение. Однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Помимо водителя травмы получил еще один находившийся в машине человек.

«Члены локомотивной бригады и пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались», — уточняется в публикации.

Из нее следует, что в связи с произошедшим может быть задержан пригородный поезд №6743 сообщением Кореновск — Краснодар.

Ранее в Кемеровской области электропоезд врезался в грузовик.

 
Теперь вы знаете
Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!