На Кубани одного человека не спасли после столкновения поезда и автомобиля

Пассажирский поезд врезался в выехавший на пути автомобиль в Краснодарском крае

Пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль, выехавший на железнодорожные пути в Краснодарском крае. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

ЧП произошло между станциями Динская и Пластуновская. В результате водитель машины получил несовместимые с жизнью травмы.

«Схода подвижного состава [с рельсов] не допущено», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии.

Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) в Telegram-канале заявила, что поезд следовал из Адлера в Нижневартовск. Машинист, заметив на путях автомобиль, применил экстренное торможение. Однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Помимо водителя травмы получил еще один находившийся в машине человек.

«Члены локомотивной бригады и пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались», — уточняется в публикации.

Из нее следует, что в связи с произошедшим может быть задержан пригородный поезд №6743 сообщением Кореновск — Краснодар.

