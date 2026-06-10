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Общество

В Вологодской области убили известного бизнесмена

В Вологодской области мужчину задержали за убийство бизнесмена Сергея Лазарева
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Вологодской области 73-летний мужчина умер после нападения 52-летнего местного жителя. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел недалеко от деревни Телячьево. По данным РЕН ТВ, речь идет о предпринимателе Сергее Лазаревом. Во время конфликта оппонент нанес бизнесмену удар в живот.

Мужчина смог сам вызвать себе скорую помощь, но спасти его медики не смогли. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Подозреваемого уже задержали.

«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации СК.

По данным СМИ, конфликт между мужчинами произошел из-за дороги к Кубенскому озеру. Начиная с 2013-го года, он стал пускать к водоему людей через свой участок платно. Собранные средства он якобы тратил на содержание территории.

Это вызвало недовольство местных жителей. Так, несколько лет назад они обратились в прокуратуру, но специалисты каких-либо нарушений не выявили. До жалобы проезд якобы стоил 200 рублей, после нее ценник поднялся до 500 рублей.

Ранее в Москве под стражу отправили фигуранта дела об убийстве предпринимательницы.

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