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Общество

Суд наказал сотрудника сервисного центра за кражу интимных фото с телефона клиентки

В Петербурге мастер по ремонту похитил фото с телефона клиентки и поплатился
Shutterstock

В Санкт-Петербурге вынесли приговор сотруднику сервисного центра, который во время ремонта телефона клиентки скачал ее интимные фото и разослал знакомым, сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

В декабре 2025 года петербурженка отдала смартфон в ремонт. Заказ принял Михаил Гаджикеримов, обязанный соблюдать конфиденциальность, и обнаружил в памяти устройства 39 интимных фотографий владелицы.

Без ее согласия он сохранил снимки себе «на память» и переслал их через мессенджер третьим лицам.

Красносельский районный суд Петербурга признал Гаджикеримова виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни. Фигурант полностью признал вину. Суд назначил ему шесть месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Кроме того, суд обязал мужчину выплатить потерпевшей 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее школьников из Подмосковья наказали за непристойный снимок с учителем.

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