Школьников из Подмосковья наказали за непристойный снимок с учителем

Орехово-Зуевский городской суд взыскал с двух школьников компенсацию морального вреда в пользу учительницы за распространение оскорбительного контента. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

В ноябре 2024 года ученик средних классов одной из местных школ без разрешения сфотографировал учителя на уроке и передал фотографию однокласснику.

Тот изменил изображение с помощью фотошопа. После чего модифицированное фото, содержащее непристойный контент, распространили среди учеников класса и выложили в публичном Telegram-канале.

Это оскорбило педагога, опорочило ее честь, достоинство и деловую репутацию, причинило нравственные страдания, вызвало чувство унижения и подавленности, нанесло подрыв профессионального авторитета.

На основании статей 150 и 151 ГК РФ суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда. Один из подростков должен выплатить потерпевшей 15 тыс. рублей, другой — 20 тыс.

Ранее учителя отстранили за создание ИИ-порно с несовершеннолетней.