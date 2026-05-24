Володин анонсировал рассмотрение проектов о повышении госпошлин для иностранцев

Володин: Госдума хочет увеличить госпошлину за оформление гражданства в 12 раз

Госдума на следующей неделе начнет рассматривать законопроектов о повышении государственных пошлин для мигрантов. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Депутаты планируют повысить налоговые пошлины для иностранцев за оформление гражданства — с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей, за разрешение на временное проживание — с 1920 рублей до 15 тыс. рублей, за оформление вида на жительство с 6 тыс. до 30 тыс. рублей.

Кроме этого, планируется увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов — до 15000 рублей за каждого иностранного специалиста.

По подсчетам Госдумы, это принесет в бюджет дополнительные 15 млрд рублей в год.

На рассмотрении палаты в настоящее время находится 10 законодательных инициатив, регулирующих вопросы миграции, добавил Володин.

В начале мая МВД РФ анонсировало эксперимент по организованному набору трудовых мигрантов на всей территории страны, за исключением Москвы и Московской области.

Ранее в Афганистане заявили об интересе России к трудовым мигрантам.