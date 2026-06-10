Стало известно, где устроивший взрыв в квартире подросток нашел компоненты

Подросток, устроивший взрыв в квартире в Москве, купил компоненты на маркетплейсе

Подросток, устроивший взрыв в квартире на севере Москвы, купил ингредиенты для самодельной хлопушки на маркетплейсах. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мальчик объяснил, что проводил опыты с водородом, для которых и приобрел компоненты. По словам источника журналистов, семья ребенка не состоит на учете, а сам мальчик хорошо учится в школе.

9 июня департамент здравоохранения Москвы сообщил о взрыве в жилом доме на Большой Академической улице в районе Коптево. Уточнялось, что 13-летний подросток проводил химические опыты дома. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое, но угрозы жизни нет. В результате инцидента мальчик получил травму кисти.

1 июня в Покровке Новосибирской области второклассник устроил переполох в школе, принеся на урок гранату. Где ребенок взял ее — неизвестно. На место происшествия выезжали экстренные службы. Позднее выяснилось, что в боеприпасе нет запала, он не представлял опасности для людей.

Ранее взрыв произошел на балконе жилого дома в Москве.