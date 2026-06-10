Педофил из Краснодара познакомился с мальчиком в сети и насиловал его

В Краснодаре мужчина насиловал ребенка, с которым познакомился в интернете

В Краснодаре суд вынес приговор мужчине, который насиловал ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Мужчину задержали после того, как он подошел к несовершеннолетнему на улице. Мальчик быстро рассказал обо всем родителям, а те обратились в полицию.

Как выяснили следователи, от действий россиянина пострадал еще один мальчик 2016-го года рождения. С ним задержанный познакомился в социальных сетях. Вместе они играли в компьютерные игры и разговаривали, таким образом школьник проникался доверием к педофилу.

Позже краснодарец узнал, где живет ребенок, и стал встречаться с ним. Во время «живого общения» мальчик подвергался сексуальному насилию со стороны мужчины. Все происходящее взрослый снимал на видео.

«В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Он заявил, что рад тому, что его задержали и таким образом остановили», – сообщается в публикации.

Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы, которые он поведет в колонии строгого режима. Также 17 лет он не сможет занимать должности, связанные с работой с детьми.

Ранее москвич домогался первоклассника на станции метро и вел переписки с детьми от лица девочки.