Москвич домогался первоклассника на станции метро и вел переписки с детьми от лица девочки

112: в Москве мужчину задержали за переписки с мальчиками от лица школьницы

Мужчину из Москвы задержали за переписки с несовершеннолетними. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, местный житель несколько дней назад приставал к первокласснику в вагоне на станции метро «Водный стадион». Правоохранители поймали мужчину.

В беседе с сотрудниками правоохранительных органов выяснилось, что это не первое подобное преступление. По словам самого мужчины, он регистрировался в соцсетях и в сервисах знакомств под именем 14-летней девочки, затем писал несовершеннолетним школьникам.

Во время общения россиянин просил несовершеннолетних присылать ему фото и назначал встречи у метро. Это продолжалось годами.

«Также он на протяжении многих лет посещал детские площадки, наблюдал за детьми», – сообщается в публикации.

В отношении подозреваемого возбудили дело. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Не исключается, что москвич причастен к другим подобным эпизодам.

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