В преддверии опасного сезона россиянам объяснили, как спастись от шаровой молнии

Физик Бочков: во время грозы нужно закрывать окна для защиты от шаровой молнии

В России ожидается увеличение количества шаровых молний на фоне роста грозовой активности, поэтому важно знать основные правила защиты от опасного природного явления. В первую очередь во время непогоды важно закрыть окна и форточки, исключив вероятность сквозняков, уточнил в беседе с НСН научный сотрудник физфака МГУ им.Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков.

«Перед грозой я бы посоветовал обязательно закрыть форточки, закрыть двери, чтобы не было сквозняков, потому что именно сквозняки её больше всего и захватывают», — подчеркнул ученый.

По его словам, шаровая молния «живёт» около 20-30 секунд, двигается она со скоростью 1-5 м/с. При попадании обычной молнии в дом в течение ближайших 30 секунд может появиться шаровая молния – после этого она либо гаснет, либо взрывается.

Бычков предупредил, что шаровая молния может проникнуть в дом как через открытое окно, так и через мелкие щели. Собой она представляет шар из оксидной оболочки с горячим паром и газом внутри, который часто имеет электрический заряд. Поэтому в первую очередь её притягивают обилие металлических предметов – например, телевизоры, лампы, работающие электроприборы и так далее. После проникновения в дом чаще всего шаровая молния исчезает в розетке, заключил физик.

Напомним, Бычков также предупредил, что на предстоящие выходные во многих регионах синоптики прогнозируют дожди с грозами, поэтому число шаровых молний как сопутствующего явления вырастет. Так, 12–13 июня как раз ожидается грозовая активность и, как следствие, появление шаровых молний. По словам учёного, они чаще образуются в европейской части России, преимущественно — после 14 часов дня. Самые активные месяцы — июнь, июль и август.

Эксперт ранее объяснил, что нельзя делать при встрече с шаровой молнией.