В Иркутской области ввели временный запрет на посещение лесов

Власти Иркутской области на несколько недель ввели запрет на посещение лесов

Власти Иркутской области ввели запрет на посещение лесов с 10 по 30 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале портала IrCity.ru.

Ограничения были введены из-за сухой и жаркой погоды, а также особого противопожарного режима. Приказ подписал министр лесного комплекса области Павел Кирдяпкин.

Запрет касается всех 37 лесничеств при IV и V классах пожароопасности. При классах пожарной опасности с I по III ограничений нет.

Гражданам за нарушения грозят штрафы до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 тысяч до 2 млн рублей. Директора лесничеств займутся блокировкой лесных дорог и организацией контрольно-пропускных пунктов.

В беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев советовал при выезде на природу следует проверить актуальную информацию о возможных торфяных пожарах. По его словам, наибольшее число пожаров фиксируется в Томской, Новосибирской, Иркутской областях, Красноярском и Алтайском краях.

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